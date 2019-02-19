Рубль вырос к доллару и евро на вечерних торгах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются и торгуются во вторник вечером вблизи минимальных значений с начала сессии на Московской бирже; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,96 руб. в 19:00, что на 31,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,75 руб., опустившись на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27,81 копейки - до 69,92 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах и торгуется вблизи максимальных отметок с начала сессии, несмотря на общий негативный настрой большинства мировых рынков и снижение цен на нефть. Поддержку участникам торгов оказывают отсутствие нового негатива относительно санкционной темы, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля. В понедельник, 25 февраля, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля - налог на прибыль; общий объем, по разным оценкам, составляет от 800 млрд до 1 трлн рублей.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются, находясь близко к рекордным значениям за три месяца на оптимизме в отношении торговых переговоров США и КНР. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 0,74%, до $66,01 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,02% - до $55,97 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 4,48 копейки, до 66,2022 руб., и уменьшил курс евро на 9,04 копейки, до 74,8151 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи упал во вторник на 45,38 копейки по отношению к пятнице и составил 66,1939 руб. (в понедельник торги данным контрактом не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 3,07 копейки и составил 66,1925 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 411,91 млн, из которых $592,52 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 819,39 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к понедельнику на 9,89 копейки, до 74,8059 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 11,99 копейки и составил 74,8068 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR651,624 млн, из которых EUR185,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR465,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 765,2 млрд рублей (при лимите 1,99 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 февраля, банки разместили в ЦБ 1,72 трлн рублей (при лимите 2,17 трлн рублей) в среднем по ставке 7,74% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 19 февраля также провел завершающий аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 18-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 1 млрд 643,1 млн рублей. Размещение состоялось по цене отсечения 99,9999% от номинала и общем спросе 63 млрд 964,5 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,86% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.