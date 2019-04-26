Ford списал $174 млн в связи с закрытием заводов и уходом из легкового сегмента в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. в связи с реструктуризацией бизнеса в РФ, соответствующая сумма указана в разделе разовых расходов в презентации финансовых результатов компании за I квартал.

Ранее в компании заявляли, что ожидают единоразовые расходы в связи с реструктуризацией бизнеса в РФ на уровне $450-$500 млн до вычета налогов. "Эти расходы будут включать в себя приблизительно от $250 млн до $300 млн нефинансовых расходов, в основном из-за ускоренного обесценения и амортизации, а также поправок на инвентаризацию и деконсолидацию. Оставшиеся расходы в размере около $200 млн будут выплачены наличными и в основном причитаются на выплату компенсаций поставщикам и сотрудникам при увольнении", - отмечал Ford.

Как сообщалось, СП Ford и российского ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 г. на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан) и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут свернуты в июне.

"Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении компании.

Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме".

"Протокол о намерениях был подписан по итогам пересмотра стратегии совместного предприятия акционерами, Ford Motor Company и ПАО "Соллерс". Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке. Переговоры между акционерами продолжаются и окончательные договоренности будут достигнуты в ближайшие месяцы", - сообщило Ford Sollers.