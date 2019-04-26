Цена нефти Brent упала ниже $72 за баррель

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко падают в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 МСК в пятницу составила $71,97 за баррель, что на $2,38 (3,2%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,32 (3,56%) - до $62,89 за баррель.

Накануне цена Brent поднималась выше $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу "Дружба", усиливших опасения, что нефтяной рынок, который уже ожидает падения объема экспорта из Ирана, столкнется с дефицитом поставок.

В пятницу, однако, трейдеры посчитали, что их опасения являются чрезмерными. "Опасения, что нефтяной рынок столкнется с шоком в результате приостановки поставок по нефтепроводу "Дружба", очень преувеличены", - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

"Кроме того, нефтеперерабатывающие компании обычно имеют достаточные запасы нефти, чтобы справиться с подобными проблемами. Поэтому неудивительно, что первоначальная рефлекторная реакция трейдеров, спровоцировавшая скачок цен на нефть, сошла на нет", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Главный экономист по энергетическому сектору ABN Amro Ханс ван Клиф отмечает, что подъем цен на нефть был чрезмерным, учитывая, что ряд стран-производителей нефти наращивает добычу в достаточной мере, чтобы нивелировать потерю иранской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из антииранских санкций, которые ранее получили от США несколько стран.Это решение направлено на то, чтобы довести экспорт иранской нефти до нуля.