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Китайский рынок акций вырос на ожиданиях отсрочки запрета на бизнес с Huawei

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китайские фондовые индексы активно растут на информации о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в Штатах сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду, сообщил Минторг США.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов во вторник 1,3%, Shenzhen Composite - 1,7%.

Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Ограничения, введенные Штатами в отношении Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании. Так, стало известно, что Google приняла решение лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, в то время как американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании. Теперь эти решения будут пересмотрены.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в ходе интервью центральному телевидению Китая, что США недооценивают его компанию, и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий.

"Нынешние действия американских политиков показывают, что они недооценивают нашу силу", - заявил Жэнь Чжэнфэй.

По его словам, Huawei может производить собственные полупроводники, однако это не значит, что компания прекратит закупку американских чипов.

Индексы других фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, японский Nikkei 225 - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Акции японских Nikon и SoftBank Group прибавляют в цене в ходе торгов соответственно 4,05% и 3,2%, Sony и Mitsui OSK Lines - теряют 4% и 3,8%.

В Гонконге дорожают акции поставщика Apple - AAC Technologies (+2,1%) и Bank of China (+2%), но дешевеют бумаги оператора казино Galaxy Entertainment (-0,7%).

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 3,6%, Taiwan Semiconductor - упала на 1,3%.

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