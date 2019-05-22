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ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Тот тариф, который мы обсуждаем вот именно для платежей c2b, то есть от "физика" "юрику" (от физического лица юридическому лицу - ИФ), сейчас мы с ними обсуждаем - это порядка 0,4%, что для них является, скажем, абсолютным счастьем по сравнению с тем, сколько они платят сейчас", - сказала Скоробогатова.

Оплату по QR-коду планируется запустить в сентябре 2019 года, в тестовом режиме - в июле.

ЦБ считает, что оплата по QR-коду может стать более дешевой альтернативой приему банковских карт в розничных точках.

Ранее Скоробогатова говорила, что информация о тарифах по эквайрингу (прием банковских карт для оплаты товаров и услуг - ИФ) в 3% для розничных предприятий не соответствует действительности. По данным ЦБ, в среднем тариф в зависимости от категории товара и участника системы составляет от 0,5% до 1,75%.

В начале февраля на форуме "Деловой России" предприниматели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на высокие комиссии за эквайринг.

Путин 25 февраля поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий за перевод средств при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских платежных карт.

Правительство РФ признало нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссий при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт (комиссий за эквайринг), сообщалось на сайте правительства 12 марта.

Вице-премьер Дмитрий Козак 20 марта заявил, что все стороны предварительно достигли консенсуса по тарифам на эквайринг.

ЦБ РФ

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