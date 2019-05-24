"ЛУКОЙЛ" по рекомендации ФАС увеличит поставки бензина на рынок

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ", следуя рекомендациям Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы РФ, принимает все возможные меры по недопущению роста цен на внутреннем топливном рынке РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

"Руководствуясь этими целями, "ЛУКОЙЛ" принял решение о размещении дополнительных объемов автомобильного бензина на внутреннем рынке России, в том числе на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже" (АО "СПбМТСБ")", - сообщила НК.

В среду ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счёт снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.

Биржевые цены на бензины, которые начали рост перед майскими праздниками, на прошлой неделе стремительно пошли вверх. Кроме того, начался рост мелкооптовых цен, что на фоне стабильных розничных привел к сокращению маржи АЗС. Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками. Срок действия соглашений, который пока продлевался один раз, действует до конца июня.

Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявил во вторник, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.

"Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога", - сказал вице-премьер.