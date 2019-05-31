Рубль упал к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти и нового витка торговых войн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях нового витка торговых войн из-за введения США импортных пошлин на мексиканские товары и обвалившихся котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,28-65,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,39 руб./$1 (+21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,8 руб./EUR1 (+25,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 23,08 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,67 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,71 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль дешевеет к доллару и евро на старте последнего торгового дня месяца, как и большинство валют emerging markets, в условиях нового витка торговых войн. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем микроблоге в "Твиттере". Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Кроме того, как накануне заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь, Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе (запасы уменьшились на 282 тыс. баррелей при прогнозируемом снижении на 1,4 млн баррелей). Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 1,48% - до $64,36 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 1,06% - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов Brent подешевела на 3,71%, WTI - на 3,77%.