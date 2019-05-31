Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен blue chips на фоне рухнувшей нефти и негативной внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с Китаем, ЕС, Японией и теперь с Мексикой; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,6% во главе с "Газпромом" .

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2645,71 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1278,81 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 65,39 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-1,3%), "Яндекса" (-1,1%), Сбербанка (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,6%).

Подросли акции "Аэрофлота" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Распадской" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли впервые с начала недели, "медведи" взяли передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Вышедшие в четверг статданные Минторга США показали, что американская экономика в первом квартале 2019 года росла менее высокими темпами, чем предполагалось ранее. Оценка роста ВВП страны была пересмотрена в худшую сторону - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил в четверг, что экономика США в настоящее время находится в "очень хорошем" состоянии, однако центробанку следует сохранять быструю реакцию, чтобы поддерживать как можно более долгий экономический подъем.

Он отметил, что серьезные глобальные экономические и финансовые риски, а также устойчивое сохранение инфляции ниже целевого показателя могут потребовать более стимулирующей политики Федрезерва. Слова Клариды были восприняты рынком как сигнал того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения ставки.

В пятницу в Азии вновь преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,9%), дешевеет нефть на фоне введения США пошлин на товары из Мексики.

Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Откат нефти Brent с начала недели является максимальным с начала 2019 года; цена Brent в пятницу на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $64,39 за баррель (-1,4% и -3,7% в четверг), июльская цена WTI - $55,85 за баррель (-1,3% и -3,8% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились всего на 0,28 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,36 млн баррелей, при этом выросли на 2,2 млн баррелей резервы бензина при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Неожиданное объявление президента США об установлении пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с 10 июня (с возможностью повышения до 25% с 1 октября, если мексиканская сторона не предпримет меры по решению проблемы нелегальной миграции) способствует усилению нервозности на рынках, включая сырьевые. Инвесторы вынуждены учитывать в прогнозах высокую вероятность негативного влияния "торговых войн" на агрегированный спрос. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара из-за усиления спроса на "защитные активы" на фоне эскалации "торговых войн".

Как отмечает аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости о дальнейшей эскалации торговой войны США с остальным миром вновь привели к падению котировок нефти. Кроме того, статистика показывает, что в США запасы нефти превышают на 5% средний показатель за пять лет, также сокращается потребление нефтепродуктов. Плюс к этому добыча в США увеличилась за неделю на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,3 млн б/с.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,176%, указывая на дальнейшее бегство капитала из риска. Об этом же говорит и укрепление иены. Однако для российского рынка акций более важным является то, что нефть вновь оказалась в среднесрочном тренде на снижение, что будет давить как на акции, так и на курс рубля. Ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, торговые противоречия между крупнейшими экономиками пока далеки от разрешения. Тема торгового конфликта США-Китай остается ключевой на глобальных рынках, и по этому вопросу накануне пришел ряд новостей из Китая. Заместитель главы МИД КНР высказался о торговом конфликте и охарактеризовал последние действия американских властей как "экономический терроризм" (в большинстве случаев китайские чиновники стараются быть более сдержанными в комментариях, и эти заявления представителя МИД страны выбиваются из общей тенденции). Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также сообщило, что Китай приостанавливает покупку американских соевых бобов (уже размещенные заказы, правда, не отменяются), и уже несколько дней обсуждается возможность ограничения экспорта Китаем редкоземельных элементов в США.

Неожиданностью для участников рынка также стали заявления Трампа о введении пошлин на импорт всех товаров из Мексики в размере 5%. Данная мера, по мнению американского президента, обусловлена "пассивным участием Мексики в массовом вторжении граждан страны на территорию США". Трамп также заявил о том, что "тариф будет постепенно увеличиваться, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена". Рост торговых барьеров вкупе с сохраняющимися опасениями относительно циклического замедления темпов роста мировой экономики (о чем частично свидетельствует и форма кривой US Treasuries) формируют умеренно-негативные настроения на глобальных рынках.

Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй, в первую очередь связанных с "Газпромом" (сначала неожиданный рост дивидендных выплат по итогам 2018 года, затем сильный квартальный отчет и обещание принять дивидендную политику). Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, соответственно, в ближайшие несколько торговых сессий есть шансы на тестирование индексом МосБиржи отметки 2700 пунктов. Тем не менее, в пятницу в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок можно ожидать коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов, считает аналитик.