ЦБ с 1 июля повысит для банков ставку отчислений за валютные вклады физлиц до 8%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Банк России принял решение повысить с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт (п.п.) нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций - до 8,0%, говорится в сообщении регулятора.

Решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, отмечает ЦБ.

Другие нормативы обязательных резервов оставлены без изменений.

О том, что Банк России, обеспокоенный изменением тенденции в девалютизации балансов российских банков, думает о повышении нормативов обязательных резервов по валютным вкладам физлиц на 1 п.п. - до 8,0%, ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса.