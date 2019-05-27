Работники скорой помощи в Пензе объявили забастовку

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи начали итальянскую забастовку, сообщил "Интерфаксу" представитель бастующих Павел Кузнецов.

На первом этапе забастовки, с 27 мая, фельдшеры выездных бригад будут отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты - от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога.

На втором этапе, с 10 июня, водители скорых будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Бастующие требуют от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми, чтобы скорые в соответствии с федеральным нормативом успевали доехать к больному за 20 минут, что сейчас в большинстве случаев оказывается невозможным.

"В настоящее время официально на подстанциях Пензы базируется пять реанимационных бригад и одна в Кузнецке. Однако по факту из-за недостатка врачей-реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3-4 бригады, а в Кузнецке, из-за недостатка врачей-реаниматологов, на дежурство реанимационная бригада выходит раз в 2-3 дня",- пишут авторы заявления.

В областном Минздраве сообщила, что получили заявление бастующих и проверяют его законность.

На сайте Областной станции скорой помощи сообщается, что там работают 1,6 тыс. сотрудников. Организация имеет в своем составе центральную станцию, 14 подстанций и 27 постов скорой медицинской помощи.