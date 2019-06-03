Козак поручил проработать обратный акциз на сжиженные углеводородные газы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минфину, Минпромторгу и Минэнерго проработать вопрос о предоставлении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ) компаниям, которые занимаются переработкой этого сырья.

Поручение дано по итогам совещания о развитии химической промышленности, состоявшегося в Перми 21 мая в рамках исполнения "дорожной карты" по развитию нефтегазохимии до 2025 года.

Кроме того, к 1 августа Минпромторг, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны подготовить изменения в постановление правительства №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ". Изменения должны предусматривать перечень технологических операций или условий, применяемых при производстве химической и нефтегазохимической продукции, и их балльную оценку исходя из добавленной стоимости, а также количество баллов, которое в совокупности должно достигаться при выполнении на территории РФ указанных операций и условий для признания такой продукции российской.

Как сообщалось, в марте правительство РФ утвердило "дорожную карту" по развитию нефтегазохимии до 2025 года. Согласно документу, правительство планирует стимулировать производства по выделению этана за счет предоставления обратного акциза на этан, а также переработку СУГ за счет изменения ставки экспортной пошлины на этот вид сырья.

Изменение ставки экспортной пошлины запланировано на сентябрь 2019 года.

Дополнительные доходы, которые бюджет получит от корректировки пошлины, будут направлены на предоставление обратного акциза предприятиям, перерабатывающим СУГ внутри страны. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс ведомства должны подготовить также к сентябрю 2019 года.

Согласно дорожной карте, к 2025 году доля переработки СУГ внутри страны должна увеличиться до 8,2% с нынешних 4,6%, переработки нафты - с 5,6% до 7,2%.