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Danske Bank продаcт портфель кредитов частных клиентов эстонского подразделения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Danske Bank A/S договорился с финкомпанией LHV Group о продаже ей портфеля кредитов частных клиентов своего эстонского подразделения, сделав важный шаг для ухода с рынков стран Балтии.

Портфель, объем которого по данным на конец февраля 2019 года составлял порядка 470 млн евро, будет куплен подразделением LHV Group - AS LHV Pank.

Стороны согласовали основные условия сделки и планируют подписать соглашение 5 июня, говорится в пресс-релизе LHV.

Сделка, как ожидается, будет закрыта осенью этого года. По ее условиям, LHV получит скидку в размере 39 млн евро к стоимости покупаемого портфеля кредитов на момент проведения сделки.

По оценкам LHV, стоимость портфеля в рамках сделки составит порядка 410 млн евро.

Как сообщила агентству BNS директор отдела маркетинга и коммуникации Danske в Эстонии Аннели Рыук, кредитный портфель юридических лиц в Эстонии, который составил на начало года 549 млн евро, не будет продан.

"Кредитные договоры предприятий и дальше будет обслуживать Danske Bank. Банк разработает модель обслуживания кредитов, чтобы как можно меньше нарушать обслуживание бизнес-клиентов. Подробности работы этой модели прояснятся в течение лета", - сказала Рыук.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене.

В прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег в его эстонском филиале: в 2007-2015 годах через него прошли 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Власти Эстонии, Дании, Франции, США и ряда других стран проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

Ранее в этом месяце Danske Bank объявил о назначении нового главного исполнительного директора - им стал Крис Фогельцанг, бывший топ-менеджер ABN Amro Bank.

Акции Danske Bank теряют 1,8% на торгах в Копенгагене в понедельник. Их стоимость за прошедший год упала почти на 50%.

Danske Bank

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