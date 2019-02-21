Экономика

SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в связи со скандалом о крупномасштабном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank, сообщается в пресс-релизе банка.

В настоящее время расследование по делу Danske также ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании. В США, наряду с SEC, расследование также ведет министерство юстиции.

"У нас пока нет данных о том, когда завершится возбужденное комиссией и Минюстом США расследование, равно как мы не можем и предсказать исход расследования. Мы продолжаем сотрудничать с властями, чтобы составить полную картину событий по делу", - цитируется в сообщении временный исполнительный директор Danske Йеспер Ниельсен.

Котировки акций Danske, которому теперь грозит огромный штраф, с марта прошлого года обрушились почти на 50%.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

На этой неделе Danske объявил о прекращении деятельности не только в Эстонии, но и в двух других странах Балтии, а также в России из-за подозрений в отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

Теги: SEC, Danske Bank

Новости по теме

Экономика
Forbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
Татьяне Бакальчук принадлежит интернет-магазин Wildberries, стоимость которого оценивается в $1,2 млрдПодробнее
 Австрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"Австрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"
Вена останется при своем решении несмотря на недовольство Вашингтона, заявил австрийский канцлерПодробнее
 Samsung представила смартфон с гибким складным экраномSamsung представила смартфон с гибким складным экраном
Также компания показала "юбилейные" флагманы S10 и S10 PlusПодробнее
 Xiaomi представила новый флагманский смартфонXiaomi представила новый флагманский смартфон
Помимо мощного Mi9, китайская компания показала также его "облегченную" версию Mi9 SEПодробнее
Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в годСилуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год
Доиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублейПодробнее
 Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"
Глава государства попросил не искать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражейПодробнее
 Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России
По данным ВЦИОМ, с 1991 года доля предпринимателей выросла в пять раз до 10%Подробнее
 Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%
Снижение идет шестой год подрядПодробнее
 Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли внизЦены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли вниз
На прошлой неделе бензин подешевел на 10-20 копеек в Центральном округе, на Северном Кавказе и на юге страныПодробнее
 Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШАРазработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США
Американская компания, среди клиентов которой были Сбербанк, "Яндекс" и "Мегафон", объяснила свое решение бизнес-причинамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыВ РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону

Голодец и Колобков не получат денег за работу в оргкомитете Евро-2020

В Париже мужчина напал с ножом на пассажира трамвая

Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

Мотоциклист ранил мужчину из травматического пистолета в Москве

Лавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский пролив

Лавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливПо словам главы МИД РФ, провокаторы предлагают страны НАТО выбрать представителей для участи в акции Подробнее

Правительство Казахстана отправлено в отставку

Сбербанк опроверг сообщения о планах купить Rambler Group

На Украине провели больше 50 обысков по делу о фальсификации итогов президентских выборов

В Алжире разбился самолет-разведчик Су-24МР

Главный инженер предприятия "Ростеха" в Пензе арестован по делу о хищениях

Украина в 2018 году большую часть ядерного топлива вновь закупила в России

SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег

В Эрмитаже после сообщения о минировании объявлена эвакуация

Тихонов оценил шансы Мамаева и Кокорина вернуться в футбол после простоя

"Единороссы" назначили свои праймериз перед сентябрьскими выборами на 26 мая

Два оппозиционных молдавских политика заявили, что их пытались отравить ртутью

Международные резервы РФ с 8 по 15 февраля сократились на $400 млн

Назарбаев анонсировал отставку правительства Казахстана

Косатка исчезла из "китовой тюрьмы" в Приморье

Косатка исчезла из "китовой тюрьмы" в ПриморьеРанее из этого центра пропали три маленьких белухи Подробнее

11 сотрудников смоленской колонии наказаны дисциплинарно после смерти осужденного

Путин поручил ФСИН к 1 июля представить предложения по улучшению условий в СИЗО

Эксперты предсказали исчезновение профессий в ближайшие десять лет

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыПо данным военного источника, возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньги Подробнее

Причиной случайного пуска ракеты в небе над Эстонией стала "необычная ошибка" пилота

Суд по делу о теракте в метро Петербурга начнется 25 февраля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');