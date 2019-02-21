SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в связи со скандалом о крупномасштабном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank, сообщается в пресс-релизе банка.

В настоящее время расследование по делу Danske также ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании. В США, наряду с SEC, расследование также ведет министерство юстиции.

"У нас пока нет данных о том, когда завершится возбужденное комиссией и Минюстом США расследование, равно как мы не можем и предсказать исход расследования. Мы продолжаем сотрудничать с властями, чтобы составить полную картину событий по делу", - цитируется в сообщении временный исполнительный директор Danske Йеспер Ниельсен.

Котировки акций Danske, которому теперь грозит огромный штраф, с марта прошлого года обрушились почти на 50%.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

На этой неделе Danske объявил о прекращении деятельности не только в Эстонии, но и в двух других странах Балтии, а также в России из-за подозрений в отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.