Производитель троллейбусов "Тролза" до конца июня сократит 18% сотрудников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ЗАО "Тролза" (Саратовская область, крупнейший производитель троллейбусов в России) до конца июня планирует сократить 142 работника, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь завода Александр Дурасов.

Общая численность персонала предприятия - около 800 человек. Таким образом, сокращению подлежит 18% работников.

"На заводе началась первая, июньская, волна сокращений. Сегодня мы уже сократили 24 человека. Ситуация на предприятии - без изменений. Пока никаких подвижек нет", - сказал Дурасов.

Он отметил, что проходят переговоры с потенциальными инвесторами. Делается все возможное, чтобы "минимизировать кадровые потери".

"В настоящее время на предприятии (работает - ИФ) более 800 человек. В режиме простоя находится большая часть сотрудников. Если ситуация не изменится, за первой волной сокращений последует вторая, июльская", - уточнил Дурасов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в арбитражных судах "Тролза" выступает ответчиком по шести искам на общую сумму 2,08 млрд рублей. Все иски поданы в 2019 году. В частности, БМ-банк взыскивает с "Тролзы" 1 млрд рублей, ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) - в рамках двух исков 763 млн рублей и 310 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, "Тролза" уведомило службу занятости о возможном сокращении до 500 сотрудников. Из примерно 800 человек, занятых на предприятии, для 440 с 14 марта был введен режим простоя по вине работодателя с сохранением 2/3 заработной платы. Первоначально режим простоя был введен до 31 марта, а затем продлен по 17 июня.

"Учитывая, что на предприятии имеются действующие контракты на производство 70 машин, оказывается помощь в их реализации, в том числе путем привлечения заемных оборотных средств. К сожалению, принимая во внимание процессуальный статус, ограничительные меры в отношении генерального директора ЗАО "Тролза", привлечение кредитных средств на предприятие в настоящее время весьма затруднительно", - отмечало ранее региональное Минпроэнерго.

Гендиректор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий подозревается во взяточничестве и 15 марта был заключен под домашний арест решением Волжского районного суда Саратова. Котвицкий стал фигурантом уголовного дела по части 5 статьи 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника налоговой инспекции по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В середине апреля губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от "собственника не искать оправданий, а, признав ошибки менеджмента предприятия, искать выход из сложившейся ситуации". Глава региона тогда заявил что "завод рентабелен, его надо финансово очистить, чтобы предприятие могло работать с банками, выходить на рынок". "Ни в коем случае нельзя проводить банкротство. Мы будем поддерживать предприятие, чтобы его сохранить", - сказал тогда глава региона.

ЗАО "Тролза" входит в группу компаний "Букет", реализующую проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.