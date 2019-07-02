Крупнейший производитель троллейбусов в России продлит простой до конца июля

Предприятие не может получить кредиты из-за уголовного дела своего гендиректора

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Саратовская компания "Тролза", крупнейший производитель троллейбусов в России, продлила режим простоя на месяц, до 31 июля. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь завода Александр Дурасов. Причину он не назвал.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в арбитражных судах "Тролза" выступает ответчиком по 11 искам на общую сумму 2,104 млрд рублей. Все иски были поданы в 2019 году. В частности, БМ-банк требует от "Тролзы" 1 млрд рублей, ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) - в двух разных исках 763 млн и 310 млн рублей.

Проблемы у "Тролзы" начались весной 2019 года. В середине марта гендиректор завода Иван Котвицкий стал фигурантом дела о даче крупной взятке и был помещен под домашний арест. Тогда же предприятие сообщило, что из-за нехватки оборотных средств завод ввел режим простоя для 440 работников из более чем 800, с сохранением двух третей зарплаты.

В начале июня Дурасов сообщил, что из 800 сотрудников завода сократят 142, а 24 уже уволили. Режим частичного простоя продолжался. По его словам, на тот момент ситуация на заводе не изменилась, шли переговоры с потенциальными инвесторами.

22 июня ситуацию взял на контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом говорилось в его аккаунте в инстаграме. Он обсудил положение "Тролзы" с председателем думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым и президентом "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым. По мнению спикера, у завода есть сильные конкурентные преимущества и его можно сохранить.

В Минпромэнерго Саратовской области отмечали, что у "Тролзы" есть контракты на выпуск 70 троллейбусов. Чиновники пытаются помочь заводу найти деньги, однако из-за уголовного дела гендиректора предприятия привлечение кредитов затруднено, говорилось в сообщении.