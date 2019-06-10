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Российские инвестиции увеличат в десять раз пропускную способность сирийского порта Тартус

В апреле Сирия продлила на 49 лет аренду пункта обеспечения ВМФ России в этом порту

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Благодаря российским инвестициям сирийский порт Тартус будет модернизирован, и его пропускная способность вырастет почти в десять раз. Об этом в интервью агентству Sana заявил посол России в Дамаске Александр Ефимов.

По его словам, при модернизации порта будут использоваться "самые передовые технологии и системы управления". В результате его пропускная способность вырастет с четырех до 38 млн тонн в год.

Дипломат отметил, что с восстановлением безопасности в Сирии открываются новые возможности для двустороннего сотрудничества и что оборот торговли между Россией и Сирией в 2019 году вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.

Весной вице-премьер Юрий Борисов после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что Дамаск решил передать порт Тартус в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Российские военные используют пункт материально-технического обеспечения в Тартусе с 1971 года. С начала военной операции ВКС России в Сирии в сентябре 2015 года Россия также использует военно-воздушную базу "Хмеймим" в Латакии.

Сирия Тартус Дамаск Хмеймим

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