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В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.

Главный военно-морской парад 28 июля состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парады в этом день также пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе и Астрахани.

В Тартусе расположена база ВМФ России. В апреле Сирия продлила договор об аренде на 49 лет.

Еще в 2017 году российские военные собирались модернизировать базу до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. Для этого было необходимо углубить и расширить фарватер в порту Тартус.

В мае прошлого года военные официально заявили, что в Тартус уже могут заходить крейсеры.

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают дивизион С-400 и береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.

Тартус Сирия

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