JPMorgan поднял рейтинг акций "Аэрофлота" до "выше рынка" и оценку на 20%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" с 98 рублей до 118 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен аналитиками с "нейтрально" до "выше рынка".

Текущая стоимость акций "Аэрофлота" составляет порядка 98,2 рубля за штуку.

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