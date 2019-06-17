Поиск

JPMorgan поднял рейтинг акций "Аэрофлота" до "выше рынка" и оценку на 20%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" с 98 рублей до 118 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен аналитиками с "нейтрально" до "выше рынка".

Текущая стоимость акций "Аэрофлота" составляет порядка 98,2 рубля за штуку.

Это сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное "Интерфаксом". Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования "Интерфакс" ответственности не несет.

JPMorgan Аэрофлот

Новости по теме

Новости

Россия за год экспортировала военной авиатехники более чем на $6 млрд

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

ЦБ РФ с 17 июня снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20

Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

ЦБ заявил, что терял деньги в банках как обычный участник рынка, а не как регулятор

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');