"Аэрофлот" распространил безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" распространяет действие безбагажных тарифов на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении ПАО "Аэрофлот" во вторник.

Безбагажные тарифы доступны при покупке билетов на рейсы "Аэрофлота" и дочерних компаний - "России" и "Авроры". При этом указывается, что "есть исключения".

Со 2 апреля "Аэрофлот" ввел безбагажные тарифы на некоторых направлениях. На рейсах авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот" безбагажные тарифы были введены на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах "Аэрофлота" безбагажные тарифы были введены для перевозок в города Германии - Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также Италии - Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь и Верона.

"Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу - перевозку отсутствующего регистрируемого багажа", - поясняли тогда в компании, указывая, что на всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

Введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса, указывал "Аэрофлот" - тогда в авиакомпании оценивали, что на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

"Анализ результатов первого этапа проекта показал устойчивый спрос со стороны пассажиров на безбагажные тарифы, преимуществом которых является более низкая по сравнению с багажными тарифами цена", - отметили в "Аэрофлоте" во вторник.

Как отмечают в "Аэрофлоте", пассажиры экономкласса могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 158 см) и безбагажным, "фактически отказавшись от оплаты не требующейся им услуги - перевозки отсутствующего регистрируемого багажа". "Таким образом, пассажирам станут доступнее перелеты премиальным перевозчиком, предоставляющим традиционно больший комфорт. Безбагажный тариф - это возможность путешествовать налегке по приемлемой стоимости по всей широкой сети группы "Аэрофлот", - указывает компания.

При этом в "Аэрофлоте" отмечают, что "при необходимости пассажир сможет оплатить перевозку регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов". "Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота", - говорится в сообщении.