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В правительстве предложили изымать участки за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у собственников за нарушения пожарной безопасности. Это следует из законопроекта, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Он содержит поправки в Земельный кодекс и федеральный закон о пожарной безопасности. В законопроекте предлагается установить основание для принудительного изъятия у собственника земли, используемой с нарушениями, и механизм такой процедуры.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о соблюдении требований пожарной безопасности, не требующих значительных временных и материальных затрат: покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора.

Использование земли с нарушениями пожарной безопасности влечет угрозу жизни и здоровью людей и животных и может привести уничтожению лесов, говорится в пояснительной записке к документу.

Минэкономразвития пожары собственность

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