Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Земли в населенных пунктах и СНТ изымать не будут

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко. Так она прокомментировала разработанный в Минэкономразвития законопроект.

По словам Абрамченко, изымать земли будут у собственников, которые систематически уклоняются от требований органа, осуществляющего пожарный надзор. Под него не попадут жители населенных пунктов или садовых товариществ, так как они оказываются пострадавшей стороной при возникновении пожара, заверила она.

Риск изъятия может возникнуть для участков, которые находятся минимум в пяти километрах км от населенных пунктов, сказала глава Росреестра. По данным МЧС, это в основном земли сельскохозяйственного назначения и леса.

18 июня стало известно, что Минэкономразвития предложило изымать у собственников землю за нарушения пожарной безопасности. Речь идет о требованиях, которые не требуют значительных временных и материальных затрат: покос травы, защита от сорняков, уборка мусора, говорилось в пояснительной записке к законопроекту ведомства.