International Airlines Group купит 200 самолетов Boeing 737 MAX

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX, говорится в сообщении на сайте компании Boeing.

IAG и Boeing на авиасалоне в Париже обсудили будущую сделку и подписали совместное письмо, подтверждающее намерения сторон. Предполагается, что сумма сделки составит порядка $24 млрд. Холдинг планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.

"Мы полностью уверены в Boeing и надеемся, что их самолет в ближайшие месяцы получит одобрение регулирующих органов и будет успешно возвращен в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба гендиректора IAG Уильяма Уолша. Он также заявил, что был рад подписать письмо о намерениях с Boeing.

Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL. В сумме они перевозят около 113 миллионов пассажиров в год.