International Airlines Group купит 200 самолетов Boeing 737 MAX
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX, говорится в сообщении на сайте компании Boeing.
IAG и Boeing на авиасалоне в Париже обсудили будущую сделку и подписали совместное письмо, подтверждающее намерения сторон. Предполагается, что сумма сделки составит порядка $24 млрд. Холдинг планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.
"Мы полностью уверены в Boeing и надеемся, что их самолет в ближайшие месяцы получит одобрение регулирующих органов и будет успешно возвращен в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба гендиректора IAG Уильяма Уолша. Он также заявил, что был рад подписать письмо о намерениях с Boeing.
Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL. В сумме они перевозят около 113 миллионов пассажиров в год.
Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.
В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.