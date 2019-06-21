Американским гражданским самолетам запретили летать у берегов Ирана

Регулятор сослался на активизацию боевых действий в регионе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило зарегистрированным в США гражданским самолетам летать над Персидским заливом, Оманским заливом и в надводной зоне полетной информации Тегерана.

Ведомство сослалось на активизацию военных действий в регионе и усиление политической напряженности. Запрет касается всех коммерческих авиакомпаний и частных самолетов.

20 июня иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который вторгся в иранское воздушное пространство. В Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В момент попадания иранской ракеты в Global Hawk ближайший гражданский самолет находился от дрона примерно в 72 километрах, указало FAA.