Поиск

Американским гражданским самолетам запретили летать у берегов Ирана

Регулятор сослался на активизацию боевых действий в регионе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило зарегистрированным в США гражданским самолетам летать над Персидским заливом, Оманским заливом и в надводной зоне полетной информации Тегерана.

Ведомство сослалось на активизацию военных действий в регионе и усиление политической напряженности. Запрет касается всех коммерческих авиакомпаний и частных самолетов.

20 июня иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который вторгся в иранское воздушное пространство. В Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В момент попадания иранской ракеты в Global Hawk ближайший гражданский самолет находился от дрона примерно в 72 километрах, указало FAA.

Иран США Оманский пролив Дональд Трамп FAA Оманский залив Ормузский пролив

Новости

Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Лидеры грузинской оппозиции запланировали очередную акцию протеста

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Беспорядки в Тбилиси. Главное

Беспорядки в Тбилиси. Главное

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Прокуратура Киева склонилась к версии самоубийства Тымчука

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');