Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,11-63,17 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,16 руб. (+27 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,28 руб. (+25,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,21 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 26,57 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов после существенного укрепления накануне, вызванного ростом позитива на мировых рынках в ожидании смягчения политики ФРС США и скачком цен на нефть. Теперь в центр внимания трейдеров вновь вышли торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20. Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,17% - $64,34 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,26% - до $56,92 за баррель. В четверг нефть Brent выросла на 4,25%, WTI - на 5,74%.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере. Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый". По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.