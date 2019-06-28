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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times.

Отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

"Хотя я и не буду работать на Apple, я все еще буду включен (в работу с ней - ИФ) - надеюсь, в течение долгих лет", - сообщил газете дизайнер.

Генеральный директор компании Тим Кук, комментируя уход Джонатана Айва, заявил, что они продолжат сотрудничество.

52-летний Джонатан Айв работает в Apple с 1992 года. Он разработал дизайн таких устройств, как iPhone, iPod, Mac.

Apple Джонатан Айв Тим Кук

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