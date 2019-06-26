"Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Архивная фотография Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

Топ-менеджер крупной продуктовой компании рассказал изданию, что эти данные собирает Минсельхоз. Собеседник "Коммерсанта" на рынке розничной торговли данную информацию подтвердил, отметив, что торговые сети получают неформальные запросы о доле грузинских вин на российском рынке, но официальных обращений пока не поступало. Еще один источник на алкогольном рынке рассказал, что слышал о подобных вопросах Роспотребнадзора.

Собеседники газеты полагают, что опросы могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт грузинских вин в РФ.

На фоне обострения в отношениях между Москвой и Тбилиси Роспотребнадзор 24 июня сообщил об усилении контроля за качеством вин и других алкогольных напитков из Грузии, импортируемых в РФ. По утверждению ведомства, это связано с ухудшением качества грузинского алкоголя в динамике.

В грузинском Национальном агентстве вина заявили, что объективных оснований сомневаться в качестве вин из Грузии нет, так как "сохранению и улучшению качества грузинского вина" уделяется "особое внимание".

"Коммерсантъ" напоминает, что из-за конфликта Москвы и Тбилиси в 2006-2013 годах в РФ уже действовал запрет на ввоз грузинских вин. Российские власти тогда утверждали, что в винах грузинского производства были обнаружены пестициды и тяжелые металлы.

В Тбилиси с 20 июня проходят антироссийские протесты. Поводом для них стал тот факт, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Во время выступления он говорил на русском языке, что также возмутило оппозицию в стране.

После этого президент РФ Владимир Путин своим указом запретил с 8 июля российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Позднее в российском Минтрансе уточнили, что ограничение затронет и грузинских авиаперевозчиков.