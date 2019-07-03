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Путин не будет вмешиваться в расследование дела "Рольфа"

Президент ознакомился с материалами дела, но не в подробностях, сказал Дмитрий Песков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин получил информацию о деле топ-менеджеров автодилера "Рольф", которых обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, и ознакомился с материалами дела. Об этом на брифинге 3 июля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Кремль не имеет "ни права, ни полномочий" вмешиваться в следственные действия.

"Насколько мне известно, он (Путин) получал информацию, но не в деталях. И, естественно, президент не может отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия, больше сказать нечего", - сказал Песков.

Об этом деле Путина спросили 29 июня, когда он давал пресс-конференцию на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Он отметил, что первый раз об этом деле слышит, не был знаком с основателем автодилера Сергеем Петровым и ничего не знал о его бизнесе. "Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн", - добавил президент. Он пообещал запросить данные по расследованию, но подчеркнул, что не может "взять под свой контроль все дела подобного рода".

27 июня в представительствах компании "Рольф" прошли обыски, а затем Следственный комитет сообщил что в отношении Петрова и еще нескольких топ-менеджеров группы возбудили уголовное дело ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса. По версии следствия, подозреваемые по подложному договору продали кипрской компании "Панабел Лимитед" акции входящей в группу "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости. в результате за границу ушло 4 млрд рублей, которые в итоге поступили в распоряжение Петрова.

Петров, который около двух лет назад покинул Россию, рассказал, что давно получал предложения о продаже "Рольфа" и что его компанию давно проверяли различные ведомства. Он допустил, что его преследование связано с попыткой рейдерского захвата его бизнеса или что причиной могла стать его политическая деятельность, в том числе финансовая поддержка различных политических движений.

2 июля в интервью "Дождю" Петров сказал, что компания будет оспаривать оценку пакета акций "Рольф Эстейт", которые ФСБ оценила в 200 млн рублей вместо 4 млрд рублей.

Рольф СКР ФСБ Сергей Петров Владимир Путин

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