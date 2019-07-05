Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Прокурорская проверка в аэропорту продолжается

Выдача багажа в "Шереметьево" Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Это начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

По представлениям прокуратуры руководители аэропорта начали устранять нарушения и привлекать виновных к дисциплинарной ответственности, отметило надзорное ведомство. Кроме того, в аэропорту начали поэтапно переводить рейсы из терминала D и увеличили штат по работе с багажом более чем на 200 единиц. К этой работе дополнительно привлекли 300 сотрудников партнерских компаний.

Комиссия ММТП продолжает работать на предприятии и проводит проверки по всем жалобам пострадавших пассажиров. Ведомство сообщило о возбуждении 38 административных дел по статье об оказании услуг, не соответствующих установленным требованиям.

Представления прокуратуры руководству "Аэрофлота" и ООО "Северный ветер" еще не рассмотрены.

О проблемах с выдачей багажа по прилете пассажиры стали говорить с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы по прилете, другие говорили, что их багаж не успевали погрузить на их рейс при вылете и его отправляли другими рейсами. В "Шереметьево" задержки объяснили ростом пассажиропотока в высокий туристический сезон. СМИ объясняли, что раньше с багажом в аэропорту работал "Аэрофлот", но с мая 2018 года эти функции постепенно начали передавать "Шереметьево Хэндлинг", а в этой компании оказалось недостаточно грузчиков.

После первой прокурорской проверки СМИ сообщили о новых задержках багажа, которые начались в выходные - 29 и 30 июня. 1 июля Генпрокуратура сообщила, что в аэропорт снова отправились прокуроры.