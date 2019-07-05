Среди уволенных из-за сбоя с багажом оказался первый замглавы "Шереметьево" Андрей Никулин

В пресс-службе аэропорта заверили, что сотрудничают с прокуратурой и пытаются наладить ситуацию с обработкой багажа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В числе пяти топ-менеджеров, которых уволили из-за массовых задержек багажа пассажиров аэропорта "Шереметьево", оказался первый замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) Андрей Никулин.

Ранее 5 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении пяти высокопоставленных сотрудников структуры ООО "Шереметьево Хэндлинг", которая теперь обслуживает багаж в аэропорту. Среди них был назван "гендиректор общества" без указания имени. По данным "СПАРК-Интерфакс", компанией "Шереметьево Хэндлинг" руководит Андрей Никулин, по совместительству первый замглавы МАШ. Сохранил ли он свою должность в МАШ, прокуратура не уточнила. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу МАШ.

Пока в пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники предприятия помогают прокурорской комиссии, которая работает в "Шереметьево", и предоставляют ей все запрашиваемые документы и информацию. Руководство аэропорта ежедневно сообщает прокурорам о принятых мерах и учитывает все замечания и советы.

Компания пытается стабилизировать сроки выдачи и отправки багажа. В аэропорту увеличен штат сотрудников, которые работают с багажом, рейсы начали переводить из терминала D в другие терминалы, налажена сортировка и доставка багажа трансферных рейсов, который застрял в аэропорту в минувшие выходные.

Кроме Никулина из-за задержек багажа были уволены начальник службы обработки багажа"Шереметьево Хэндлинг", начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа и замгендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, говорилось в сообщении прокуратуры.



Это вторая проверка в "Шереметьево", которую проводят после жалоб на массовые задержки багажа. Пассажиры в конце мая стали сообщать, что часами не могут дождаться сданных в багаж чемоданов после прилета или что при вылете вещи не успели погрузить на их рейс. В пресс-службе аэропорта проблемы объяснили ростом пассажиропотока в связи с пиковым сезоном, источники в авиаотрасли говорили, что для обслуживания багажа не наняли достаточное количество грузчиков.

В "Шереметьево" задержки объяснили ростом пассажиропотока в высокий туристический сезон. СМИ объясняли, что раньше с багажом в аэропорту работал "Аэрофлот", но с мая 2018 года эти функции постепенно начали передавать "Шереметьево Хэндлинг", а в этой компании оказалось недостаточно грузчиков.

После первой прокурорской проверки СМИ сообщили о новых задержках багажа, которые начались в выходные - 29 и 30 июня.