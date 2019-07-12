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Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов
Уничтожение импортного сала на полигоне в Калининградской области
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев назвал неправильным уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания.

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Он подчеркнул, что это его собственная позиция - по-человечески неправильно уничтожать продукты. Так чиновник прокомментировал инициативу Роспотребнадзора законодательно запретить уничтожение пригодного к употреблению продовольствия.

Гордеев, который сейчас находится в Магадане на праздновании 80-летия города, подчеркнул, что он не курирует Роспотребнадзора, но, по его собственному мнению, необходимо продумать, что тогда делать с изъятыми продуктами, как их использовать и как проверять их качество.

Ранее Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов, пригодных в пищу, и создать нормативную базу для использования пищевых отходов в качестве биотоплива.

В соцсетях и СМИ регулярно поднимается тема уничтожения продуктов, подпавших под российское продовольственное эмбарго, а также продуктов с истекшим сроком годности.

Алексей Гордеев

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