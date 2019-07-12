Volkswagen вложит $2,6 млрд в партнера Ford по производству беспилотных автомобилей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor, компанию Argo Al, специализация которой - производство беспилотных автомобилей.

Как уточняет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд.

Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей. Так, GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию $2,75 млрд.