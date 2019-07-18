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Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

В парлменте Белоруссии считают, что принципиальное решение будет принято в августе

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца 2019 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала эти сроки на брифинге по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии в Петербурге.

По ее мнению, к середине сентября стороны смогут согласовать все вопросы и "приступить уже к практическому решению". Оценку белорусского посла в Москве Владимира Семашко, который спрогнозировал, что вопрос будет окончательно решен до 15 сентября, спикер назвала "оптимистичной".

"Обязательно эту историю дожмем", - пообещала Матвиенко.

Ранее спикер парламента Белоруссии Михаил Мясникович заявил на полях форума, что решение по роумингу будет приниматься 2 августа на встрече в Полоцке. Как передает "БелТА", он отметил, что со стороны белорусских операторов есть понимание проблемы.

В рамках форума президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры. По словам белорусского лидера, им удалось прийти к принципиальным соглашениям по ряду вопросов интеграции, затрагивающих интересы компаний и граждан обеих стран. Что это за договоренности, он обещал раскрыть позднее.

Внутри России роуминг был отменен с 1 июня 2019 года.

Валентина Матвиенко Белоруссия Владимир Семашко Михаил Мясникович

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