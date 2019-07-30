"Кубышка" "Сургутнефтегаза" полегчала на 105 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - За I полугодие 2019 года ликвидные активы "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", сократились на 105 млрд рублей, до 2,955 трлн рублей. Это следует из отчетности компании по РСБУ.

Показатель включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. На начало 2019 года "кубышка" составляла 3,06 трлн рублей.

За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года. Во II квартале компания получила 44,8 млрд рублей чистой прибыли, в I квартале - 82,728 млрд рублей чистого убытка.

Полугодовая выручка компании выросла на 11% - до 799 млрд рублей, прибыль от продаж выросла на 16%- до 211,81 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов по итогам 6 месяцев 2019 года составило минус 309 млрд рублей, а годом ранее было плюс 218 млрд рублей, в результате чего компания показала доналоговый убыток.