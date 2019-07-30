Сбербанк купил логистическую компанию Shiptor

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России приобрел логистическую компанию Shiptor, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно данным на сайте платформы Shiptor, ее оператором является ООО "Экспресс парсел сервис". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", эта компания на 13 июня 2019 года принадлежала ООО "Эсте-Агро", зарегистрированному в Воронеже. По состоянию на 14 марта 2014 года владельцами этой компании являлись Вячеслав Косилов и Юрий Пополитов, более поздние данные не раскрываются.

Как говорится в пресс-релизе Сбербанка, Shiptor станет частью бизнеса "СберЛогистики". На базе агрегатора будет построена платформа, интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы. Как указывает Сбербанк, Shiptor обладает собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром (операционный центр для интернет-магазина - ИФ) для малого и микро-бизнеса.

Сбербанк в июне объявил о запуске пилотного проекта по приему и выдаче посылок в своих отделениях, партнерами по проекту стали Shiptor и сеть постаматов PickPoint. На тот момент Сбербанк совместно с Shiptor уже предоставлял услугу "Моя доставка", предусматривающую логистическое обслуживание бизнеса.

Построение экосистемы Сбербанка подразумевает создание не только финансовых, но и непрофильных сервисов для клиентов. Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что это могут быть как принадлежащие, так и не принадлежащие банку компании. В рамках стратегии развития экосистемы Сбербанк приобретает непрофильные активы. Последней сделкой для развития экосистемы стало вхождение в капитал Rambler Group, также запланировано создание совместного предприятия с Mail.ru Group.