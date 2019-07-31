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Гонконгская фондовая биржа закрылась досрочно из-за шторма

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду завершились досрочно из-за предупреждения о приближающемся тропическом шторме "Випха".

Как сообщает агентство Bloomberg, биржа закрылась в 13:55 по местному времени (8:55 по московскому) вместо обычных 16:00. Индекс Hang Seng на закрытие упал на 1,3%.

В последний раз биржа в Гонконге прерывала работу из-за непогоды более двух лет назад.

Шторм "Випха" находится примерно в 320 км к югу от Гонконга и приближается к западной китайской провинции Гуандун. Он приблизится на минимальное расстояние к Гонконгу позднее в среду, по данным местного метеорологического бюро.

Авиакомпании Cathay Pacific и Hong Kong Airlines предупредили о возможных задержках рейсов. Поезда продолжают движение, однако на автомобильных дорогах образовались пробки из-за того, что сотрудники компаний пытаются попасть домой до приближения шторма.

Гонконг

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