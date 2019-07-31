Акции АФК "Система" выросли более чем на 3% в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Акции АФК "Система" выросли в начале торгов на "Мосбирже" более чем на 3% (до 12,248 рубля за штуку) на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей.

Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении Etalon. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года, отмечается в пресс-релизе.

Etalon Group купил 51% "Лидер-Инвеста" у АФК в феврале 2019 года за 15,2 млрд рублей. Девелопер отмечает, что консолидация 100% актива позволит сформировать оптимальную структуру владения и обеспечит максимальный синергетический эффект. Etalon Group успешно завершила большую часть интеграционного процесса актива, получение абсолютного контроля позволит завершить этот процесс и перевести проекты "Лидер-Инвеста" под единый бренд группы.

АФК "Система" в свою очередь владеет 25% Etalon Group. Корпорация Владимира Евтушенкова приобрела этот пакет у основателя девелоперской компании Вячеслава Заренкова в феврале этого года, став ее крупнейшим акционером. Сумма сделки составила $226,6 млн. Непосредственно перед этим Etalon Group приобрела у "Системы" 51% в "Лидер-Инвесте".

АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга. "В случае успешного завершения переговоров и заключения сделки основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга АФК "Система", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Системы".