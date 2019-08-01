"Рольф", основателя которого обвинили в выводе 4 млрд руб., в 2018 году выплатил 3 млрд руб. дивидендов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ООО "Рольф" (входит в группу "Рольф") в 2018 году выплатило акционерам 2,99 млрд рублей дивидендов, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2017 году дивиденды не выплачивались. В 2016 году компания выплатила 0,7 млрд руб., в 2015-м выплаты составили 5,3 млрд руб., в 2014 году - 2,5 млрд руб.

Получателем средств является кипрская Delance Limited, владеющая почти 100% в ООО "Рольф".

Чистая прибыль ООО "Рольф" по итогам прошлого года возросла на 11,5% и составила 5,3 млрд руб. Выручка выросла на 26,5%, до 153,6 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 26%, до 142 млрд руб., валовая прибыль - на 32,5%, до 11,3 млрд руб. Коммерческие расходы возросли на 12%, до 6,2 млрд руб., управленческие - на 11%, до 2,37 млрд руб.

Дело о выводе 4 миллиардов

Денежные потоки "Рольфа" в последнее время стали объектом внимания правоохранительных органов. В отношении основателя и крупнейшего владельца группы Сергея Петрова СКР возбудил уголовное дело о незаконном выводе 4 млрд руб. компании за рубеж. По версии следствия, на счета кипрской компании были незаконно перечислены деньги ГК "Рольф", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

Петров отрицает причастность к выводу денег из компании. В интервью "Новой газете" он предположил, что претензии к нему со стороны правоохранительных органов появились в связи с прослушкой телефонных разговоров, в которых он якобы говорит о выводе средств ГК "Рольф" за рубеж. Сам предприниматель в интервью отмечал, что обсуждал по телефону выплату дивидендов.

"Рольф" является крупнейшей дилерской группой в России с 22 автомобильными брендами, 20 дилерскими локациями и 62 шоу-румами. Компания занимает 11% рынка по выручке.

Выручка "Рольфа" по МСФО в прошлом году выросла на 27,5%, до 229,667 млрд руб., чистая прибыль компании подскочила на 65,9%, до 6,256 млрд руб. Показатель EBITDA при этом увеличился на 35,7%, до 11,929 млрд руб., чистый долг компании в 2018 году снизился на 3,5%. Соотношение "чистый долг/EBITDA" на конец года составило 1,7х (годом ранее - 2,39х).

Основатель "Рольфа" Сергей Петров с апреля 2018 г. возглавлял ее совет директоров. 24 июля на пост председателя совета директоров был избран миноритарий компании Игорь Маляров.

Акционерная структура компании выглядит следующим образом: Calmco Trustees Limited (Кипр) - траст, действующий в интересах семьи Петровых, владеет 98,32% в кипрской Delance Limited. Партнер - Игорь Маляров (1,68% в Delance Limited).

Также в структуру компании входят ООО "Рольф" (99,9977% - у Delance Limited), ООО "Рольф Моторс" (в свою очередь, владеет 0,0023% в ООО "Рольф", на 99% принадлежит ООО "Рольф", еще 1% - у Delance Limited), ООО "Рольф Эстейт СПб" (на 99% принадлежит ООО "Рольф", еще 1% - у Delance Limited) и ООО "Рольф Спецтехника" (на 100% принадлежит ООО "Рольф").