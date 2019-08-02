Япония увеличит торговые ограничения для Южной Кореи

США попробуют разрешить торговый спор между странами в рамках форума АСЕАН

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Токио принял решение об исключении Сеула из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями.

Как сообщил телеканал NHK, кабинет министров Японии исключит Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце этого месяца.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

"Я четко сделала запрос (против исключения Сеула из "белого списка") и четко заявила, что если это решение будет принято, это будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений", – заявила глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва журналистам после встречи с министром иностранных дел Таро Коно.

Между тем, в пятницу министры иностранных дел Южной Кореи и Японии, а также госсекретарь США Майк Помпео планируют обсудить разногласия между Токио и Сеулом на встрече на полях регионального форума АСЕАН по безопасности в пятницу.

Согласно южнокорейским СМИ, переговоры глав внешнеполитических ведомств начнутся в 16:30 (12:30 по московскому времени) в Бангкоке, где проходит форум АСЕАН.

На переговорах Помпео, как ожидается, удвоит призывы к Сеулу и Токио ослабить напряженность и сосредоточиться на совместных усилиях по противодействию вызовам безопасности со стороны Пхеньяна и содействию прочному миру на Корейском полуострове.

Ранее Вашингтон заявил о своей готовности содействовать любым усилиям Японии и Южной Кореи по выработке дипломатического решения их торгового спора.

Высокопоставленный чиновник США сообщил журналистам, что в Токио считают, что некоторые действия Сеула "привели к подрыву доверия" между двумя странами и были направлены или даже рассчитаны на "политический эффект, чтобы подстегнуть антияпонские настроения в Южной Корее".

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатило $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны. Однако рабочие, не получившие почти ничего из этих средств, продолжают добиваться выплат в судах.