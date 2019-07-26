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СМИ сообщили о намерении Токио лишить Сеул преференций

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Японии 2 августа примут решение исключить Южную Корею из числа стран, пользующихся преференциальным режимом, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на ознакомленный с планом источник.

По его словам, Токио также лишит Сеул права приобретать товары, которые могут быть использованы в военных целях. Это решение примет кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а уже в конце августа оно вступит в силу, утверждают источники агентства.

Kyodo отмечает, что возможное лишение Южной Кореи преференций происходит на фоне растущей торговой напряженности между Токио и Сеулом. Так, в начале июля Япония решила ужесточить ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов. Из-за этого южнокорейские технологические компании Samsung и LG могут столкнуться с нехваткой элементов, использующихся в производстве дисплеев и чипов для смартфонов.

Также сообщалось, что жители Южной Кореи начали массово бойкотировать товары из Японии, а южнокорейские супермаркеты повсеместно отказываются от японских сигарет, пива и других продуктов.

Дипломатический конфликт Сеула и Токио

Южная Корея требует от Японии выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в 1910-1945 годах во время японской колонизации Корейского полуострова.

Токио считает, что этот вопрос был закрыт после 1965 года, когда страны договорились восстановить дипломатические отношения.

Япония Южная Корея

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