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Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на ухудшении внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем и информации о новых санкциях против России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,44-64,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,62 руб. (+26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,59 руб. (+25,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1198 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери. Так, президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

При этом ранее издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года. Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали Трампа перейти ко второму этапу санкций.

Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год 1 сентября. Он подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп. В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению".

Китай раскритиковал намерения США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что повышение тарифов, предпринимаемое Трампом в отношении китайских товаров, не является верным путем преодоления разногласий в торговле.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне на новости о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 1,95% - до $61,68 за баррель. На торгах в четверг цена рухнула на $4,55 (6,99%) и составляла на закрытие $60,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,58% - до $54,8 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель.

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