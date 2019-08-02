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Доходность 30-летних гособлигаций ФРГ впервые в истории опустилась ниже нуля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних гособлигаций Германии в пятницу впервые опустилась ниже нулевого уровня на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

По данным агентства Bloomberg, доходность 30-летних бумаг уменьшилась на 10 базисных пунктов, до минус 0,002%.

Таким образом, теперь отрицательной доходностью обладают все государственные бонды Германии, со всеми сроками погашения.

Падение мировых финансовых рынков вызвали заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом около $300 млрд в год с 1 сентября. В ответ Пекин пообещал принять ответные меры.

Германия

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