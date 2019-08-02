Эксперты спрогнозировали падение глобальных продаж смартфонов

Сильнее всего продажи упадут в Японии: смартфоны дороги, стимулов менять их на новые нет

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В 2019 году продажи смартфонов конечным пользователям во всем мире сократятся на 2,5%, до 1,5 млрд штук, спрогнозировали в исследовательской компании Gartner.

Сильнее всего продажи снизятся в Японии - на 6,5%. В Западной Европе показтель снизится 5,3%, в США - на 4,4%. Эксперты объясняют падение продаж зрелостью рынков в этих регионах, высокими ценами и отсутствием стимулов менять гаджет на новую модель.

Рост продаж они ожидают только в Африке и на Ближнем Востоке.

В 2020 году продажи смартфонов восстановятся: в Gartner прогнозируют их рост на 2,8%, выше 1,56 млрд штук.