Экономика

Татнефть объявила о планах вложить в развитие 1,2 трлн рублей до 2030 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Татнефть" в период 2019-2030 годов планирует инвестиции в размере 1 трлн 162 млрд рублей, при этом 799 млрд рублей - в сектор "Разведка и добыча", говорится в презентации стратегии развития группы.

Цели стратегии утвердил Совет директоров "Татнефти".

Согласно сообщению компании, ключевыми параметрами стратегии являются: увеличение добычи нефти до 38,4 млн тонн в год к 2030 году при 100%-ном восполнении запасов, поэтапное увеличение объема переработки нефти до 15,3 млн тонн в год при обеспечении наибольшего экономического эффекта от эксплуатации комплекса ТАНЕКО, реализация более 18 млн шин в год, строительство объектов первого этапа нового газонефтехимического комплекса.

Согласно презентации, "Татнефть" ожидает роста капитализации к 2030 году до $36 млрд в базовом сценарии. При низких ценах на нефть компания видит свою стоимость к этому рубежу на уровне $31 млрд, при сценарии высоких цен - $50 млрд. На данный момент "Татнефть" стоит более $28 млрд.

"Успешное достижение бизнес-целей в совокупности позволит в базовом сценарии, основанном на экономических прогнозах правительства Республики Татарстан и министерства экономического развития России, увеличить капитализацию группы до $36 млрд, обеспечить ежегодную выплату дивидендов акционерам в соответствии с дивидендной политикой компании, сохранить лидерские позиции в области защиты окружающей среды, развития человеческого капитала", - говорится в пресс-релизе НК по поводу утверждения советом директоров компании новой стратегии до 2030 года.

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Теги: Татнефть

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