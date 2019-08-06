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Акции "Уралкалия" подскочили на 17% на новостях о выкупе с премией к рынку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Акции "Уралкалия" на старте торгов во вторник подскочили на 17% после известий накануне вечером, что компания Rinsoco Trading, подконтрольная Дмитрию Лобяку, направила требование о выкупе акций "Уралкалия" по цене выше рынка - 120 рублей за бумагу.

На Московской бирже к 10:02 во вторник акции "Уралкалия" выросли до 117,3 рубля (+17%) при объеме торгов 15,693 млн рублей.

Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Акции компании на Московской бирже резко подорожали в конце июля с уровней 87-88 рублей до свыше 100 рублей за бумагу. 23 июля они достигали максимальной с начала 2018 года отметки в 120 рублей за штуку, но затем развернулись вниз в рамках коррекции. В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия". Исходя из цены оферты, на их выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд рублей.

В июне Rinsoco выкупила по оферте 10,18% обыкновенных акций "Уралкалия" у "дочки" Сбербанка - ООО "Сбербанк Инвестиции". Акции приобретались по 89,3 рубля за штуку. Осуществить выкуп акций с шагом 10% мажоритариям "Уралкалия" было нужно для того, чтобы начать процедуру squeeze out. После сделки "Уралхим" Дмитрия Мазепина, структура Лобяка и сам "Уралкалий", признанные одной группой лиц, контролируют 96,73% обыкновенных акций калийной компании.

Основной бенефициар "Уралкалия" Мазепин говорил, что компания планирует в этом году завершить squeeze out и сбалансировать акционерную структуру. Решение о делистинге акций с Московской биржи было принято в 2017 году.

Уралкалий Московская биржа

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