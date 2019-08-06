Рубль чуть сократил темпы роста к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник вечером; рубль повышается к бивалютной корзине, хотя по сравнению с первой половиной дня несколько сократил темпы укрепления на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 65,22 руб. в 19:00, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,02 руб., подешевев на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,38 копейки - до 68,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько снизил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне перешедшей к снижению нефти. Инвесторы опасаются, что следующим шагом Китая в противостоянии с США может стать введение пошлин на импорт американской нефти, что увеличит предложение топлива на американском рынке. Также власти Китая могут пойти на нарушение санкций США в отношении Ирана и возобновить покупки нефти у страны, что может привести к падению цен на $15-20 за баррель.

Кроме того, рынки не исключают, что для смягчения последствий введения властями США новых пошлин на китайские товары Китай может снизить курс юаня, таким образом увеличив зарубежные доходы местных компаний. В понедельник юань падал до минимальной отметки за 11 лет, что вызвано критику со стороны президента США Дональда Трампа.

После сообщений президента в твиттере, Минфин США опубликовал заявление о признании Китая валютным манипулятором. Такая процедура подразумевает обращение в Международный валютный фонд (МВФ) с целью устранения нарушений. Народный банк Китая в ответ на это отверг обвинения в манипулировании валютой и указал, что курс юаня определяется балансом спроса и предложения на рынке.

Во вторник ЦБ установил справочный курс юаня на уровне 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза аналитиков в 6,9871 юаня за $1, что несколько успокоило инвесторов и позволило большинству мировых площадок скорректироваться вверх после падения в понедельник.

Как заявил во вторник советник Белого дома Ларри Кадлоу, Трамп хочет продолжить торговые переговоры с Китаем, а администрация президента все еще планирует принять китайскую делегацию для дальнейших переговоров в сентябре. "Трамп хотел бы заключить сделку", - сказал Кадлоу в интервью CNBC, добавив, что это будет "правильная сделка". "Он хотел бы продолжить переговоры", - пояснил советник.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 августа на 14,84 копейки, до 65,203 руб., и увеличил курс евро на 69,98 копейки, до 73,073 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился во вторник на 12,08 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,1501 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 9,62 копейки и составил 65,1722 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 115,133 млн, из которых $753,901 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 361,232 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 58,62 копейки по отношению к понедельнику, до 72,9854 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 32,83 копейки и составил 72,9195 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR641,177 млн, из которых EUR188,218 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR452,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,67 трлн рублей (при лимите 1,67 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 701,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 30 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 299,5 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 299,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых.

Банк России 6 августа провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 854,4 млрд рублей (при лимите 1,01 трлн рублей и предложении 854,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,16% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 7,46% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне понедельника - 7,66% и 7,7% годовых.