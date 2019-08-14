Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 упала ниже 7%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде августа 2019 года снизилась до 6,823% годовых с 7,046% в третьей декаде июля, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 7% впервые за 10 месяцев, после того как в первой декаде октября 2018 года она составила 6,798%.

Абсолютный минимум этого показателя был зафиксирован в первой декаде 2018 года - 6,052%. Ставка последовательно начала расти год назад от уровня 6,309% в третьей декаде июля. Локальный максимум ставки был отмечен во второй декаде марта - 7,72%, за следующие неполные пять месяцев она снизилась на 0,897 процентного пункта.