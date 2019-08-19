Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,8%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips и индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2634,93 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1247,66 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 66,26 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали на старте торгов акции АФК "Система" (+1,8%), "РусАла" (+1,5%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Яндекса" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%).

Просели бумаги "Башнефти" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,2%), "префы" "Мечела" (-1,1%).

В США в пятницу фондовые индексы выросли на фоне подъема доходностей US Treasuries с многолетних минимумов, однако неделя завершилась снижением: Dow Jones потерял 1,5%, S&P 500 - 1%, Nasdaq Composite - 0,8%.

Торги на фондовом рынке на прошлой неделе были довольно волатильными, трейдеры оценивали новости, касающиеся торгового спора США и Китая, неоднозначные статданные по американской экономике, а также ситуацию на рынке госдолга.

В прошлую среду, 14 августа, была зафиксирована инверсия кривой доходности, считающаяся сигналом скорого наступления рецессии: доходность 2-летних US Treasuries поднималась выше доходности 10-летних гособлигаций. В пятницу доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 2,6 базисного пункта (до 1,558% годовых), что подогрело акции банков (Bank of America, Citigroup).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая на фоне противоречивых сигналов, поступающих с двух сторон.

Так, в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. Вместе с тем ранее он пообещал ввести новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год. Позднее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин примерно на 60% товаров из этого списка до 15 декабря.

В свою очередь Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Осаке, заявив, что будет вынужден "принять необходимые контрмеры". С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite растет на 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%) на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в субботу, 17 августа, объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил он.

Нефть утром в понедельник дорожает, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии; цена Brent находится на $0,85 выше ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 16 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,62 за баррель (+1,7% и +0,7% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $55,71 за баррель (+1,6% и +0,7% в пятницу).

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

Цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада. Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказали временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, индекс РТС отскакивает вверх под влиянием внешнего фона - улучшение наметилось после благоприятного комментария Трампа в отношении диалога с Китаем, что способствовало смягчению опасений инвесторов, связанных с "торговыми войнами", и некоторому восстановлению спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат доллара вниз к уровню 66 руб., но закрепление ниже рубежа пока выглядит маловероятным - динамика индекса DXY указывает на сохранение спроса на доллар со стороны глобальных инвесторов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ралли в казначейских обязательствах США приостановилось, инвесторы вновь смотрят на активы, которые могут принести больше дохода. Растет убежденность, что центральные банки будут более активно стимулировать экономический рост. Народный банк Китая решил реформировать механизмы формирования ставки заимствования (loan prime rate). В Гонконге воскресная уличная активность завершилась без столкновений с полицией, что вдохновило рынок на ожидания развития ситуации в рамках политического процесса. В Японии экспорт сокращается уже восьмой месяц подряд (в июле он упал на 1,6%, хотя ожидалось снижение на 2,2%, а импорт Японии снизился всего на 1,2% при ожиданиях падения на 2,7%).

На прошлой неделе американские нефтяники увеличили число активных буровых установок на шесть штук (до 770 единиц). Рост произошел впервые за семь недель. Однако рынок реагирует на новости с Ближнего Востока, где йеменские сепаратисты осуществили атаку беспилотными аппаратами на инфраструктуру нефтедобычи. Существенного ущерба нанесено не было, но риски дальнейших атак возросли. Тем не менее, возможности роста у нефти ограничены ожиданиями слабого роста спроса. В своем свежем ежемесячном обзоре ОПЕК прогнозирует прирост потребления на уровне 1,1 млн б/с, что на 40 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем обзоре.

Надежды на то, что центральные банки начнут более активно вмешиваться в ситуацию, постепенно нормализуют ситуацию на рынках. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, на котором могут быть сделаны важные заявления. Соответственно, в надежде на стимулирующие слова рынки попытаются отыграть часть потерь. Стимулы ведущих ЦБ развитых стран означают больше внимания для высокодоходных рискованных активов, поэтому российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов, считает Кочетков.