Huawei арендует второй офис в Москве из-за планов увеличить штат в четыре раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Huawei ведет переговоры об аренде 8 тысяч квадратных метров в деловом квартале "Новоспасский двор" группы ПСН Дмитрия Ананьева на Дербеневской набережной в Москве, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.

Издание также отмечает, что компания ведет переговоры об аренде 8 тыс. кв. м в бизнес-центре "Смоленский пассаж" корпорации А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева.

"Поиск офиса связан с масштабным ростом Huawei в России", - пишет газета со ссылкой на "Ведомости", где отмечалось, что 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок.

Сейчас Huawei арендует 16 тыс. кв. м в бизнес-парке "Крылатские Холмы", принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича, и берет в аренду 110 рабочих мест в коворкинге SOK.

Эксперты рынка, опрошенные изданием, считают, что Huawei ищет новый офис именно в дополнение к "Крылатским Холмам", а не вместо него, и связывают это с увеличением штата. Они также отмечают, что крупная сделка Huawei на российском рынке недвижимости будет нетипичной для зарубежных IT-компаний, поскольку они сейчас наоборот сокращают присутствие в России.