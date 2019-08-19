Жители Южной Кореи объявили бойкот Hello Kitty и другой японской продукции

Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Южной Корее второй месяц продолжается общественная кампания по бойкоту всего японского, от товаров и сервисов, до мультфильмов и отдельных персонажей. Как пишет The Wall Street Journal, в соцсетях расходятся списки японской продукции, от игрушек Hello Kitty до брендов кошачьего корма и шоколада, которые предлагается заменять отечественными аналогами.

Предложения по замене можно также получить, скачав на мобильное устройство специальное приложение. Так, котят Hello Kitty предложено заменить южнокорейским мультперсонажем - пингвинчиком Пороро.

Если в начале кампании потребители предполагали отказываться от поездок в Японию и от наиболее известных японских брендов, то сейчас речь уже идет о попытках избавиться от японского влияния по максимуму, пишет издание.

Даже местный бренд риса быстрого приготовления компании CJ Cheiljedang Corp. попал в немилость, потому что пользователи соцсетей выяснили, что в нем может быть 0,1%-ная примесь экстракта японской рисовой муки. Производитель уже принес извинения и пообещал заменить ингредиент на отечественный.

Местная сеть Starbucks перестала продавать японские напитки, такие как Матча латте. Южнокорейскому блогеру пришлось извиняться перед подписчиками за то, что он употребил японское название рисовых пирожных - mochi - вместо корейского ddeok, а еще одна пользовательница соцсетей посетовала, что стало неприличным хорошо отзываться о ее любимом телевизоре Sony или публиковать фотографии японской еды.

Южнокорейские девушки отказались принимать участие в международном конкурсе красоты в Японии, а японских скаковых лошадей не пригласили на международные соревнования, которые пройдут в Южной Корее в сентябре. Японский мультфильм "Butt Detective the Movie" из-за бойкота провалился в южнокорейском прокате.

15 августа на антияпонскую акцию в честь Дня независимости Республики Корея, которая в 1945 году перестала быть японской колонией, пришли люди в футболках с надписью "Я не могу бороться за независимость Кореи, но я поддержу бойкот".

В июле правительство Японии ограничило поставки Сеулу высокотехнологичных материалов, необходимых для производства дисплеев и полупроводников в ответ на требование южнокорейской стороны выплатить компенсации за принуждение жителей полуострова к труду в пользу Японии в 1910-1945 годах. Затем Токио исключил Корею из списка стран, которые могут закупать японскую продукцию по упрощенной схеме. В Токио считают, что все разногласия в связи с принуждением корейцев к труду в пользу Японии были разрешены в 1965 году, когда страны восстановили дипломатические отношения.

Уже в июле корейцы начали кампанию по бойкоту японских товаров и отказу от туристических поездок в Японию. В августе южнокорейское правительство лишило японски импорт преференций. 15 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал реакцию корейцев на торговые ограничения Японии "зрелым ответом".

В Японии считают, что бойкот не вызовет тяжелых последствий для японской экономики, поскольку объем ВВП Японии в три раза превышает ВВП Южной Кореи.