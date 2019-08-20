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МТС получила отрицательный свободный денежный поток из-за урегулирования "узбекского дела"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2019 года МТС получила отрицательный свободный денежный поток (FCF) - минус 32,9 млрд рублей - из-за выплат американским регуляторам, с которыми компания урегулировала обвинения в коррупции при работе на рынке Узбекистана. Об этом говорится в сообщении оператора.

Без этих выплат МТС получила бы положительный FCF в 22,7 млрд рублей.

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) с 2014 года проводили расследование в отношении деятельности МТС и других операторов связи в Узбекистане. В США заподозрили МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) и Telia в использовании подставных компаний и поддельных консультационных контрактов для дачи многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Взятки давались для обеспечения возможности выйти на рынок связи Узбекистана.

В порядке досудебного урегулирования этих обвинений VEON заплатил в 2016 году $795 млн штрафа, Telia Company - $965 млн. МТС в марте 2019 года согласилась заплатить штраф в $850 млн (эти средства компания зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года).

МТС вышла из бизнеса в Узбекистане в 2016 году.

МТС Узбекистан Минюст США SEC VEON Telia

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